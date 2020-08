F1 : Ferrari, McLaren et Williams signent les Accords Concorde

Ferrari signs the 2021-2025 Concorde Agreementhttps://t.co/dn8cyq2Qwy

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) August 18, 2020



McLaren Racing confirms that it has become a signatory to the new Concorde agreement that will govern the sport through 2025, in doing so reaffirming the team’s long-term commitment to Formula 1. 🤝

— McLaren (@McLarenF1) August 18, 2020



Williams Racing is pleased to confirm it has signed the new Concorde Agreement with Formula One ahead of the 2021 season ✍️

Over 40 years in @F1 and counting 🙌#WeAreWilliams 💙



— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) August 18, 2020

Les autres équipes vont suivre

Comme attendu, après les récents propos de Toto Wolff, le patron de Mercedes, en marge du Grand Prix d'Espagne à Barcelone, les nouveaux Accords Concorde vont aboutir après d'intenses négociations. Ce mardi, Ferrari, McLaren et Williams ont officialisé la nouvelle. «Nous sommes convaincus que la collaboration avec la FIA et Liberty Media peut rendre la Formule 1 encore plus attractive et spectaculaire, tout en préservant son statut de challenge technologique ultime.», a notamment déclaré à ce sujet Louis Camilleri, le président de Ferrari.En signant ces Accords Concorde, qui vont servir à définir le cadre réglementaire, administratif et de gouvernance, mais aussi à fixer la redistribution des revenus de la F1 entre les équipes, Ferrari, McLaren et Williams assurent par la même occasion leur présence dans la discipline jusqu'en 2025.