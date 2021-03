F1 : Ferrari en rouge, bordeaux et vert

2022 déjà dans toutes les têtes

Après une saison 2020 très décevante conclue à la sixième place du classement des constructeurs, et avant une saison 2022 où une toute nouvelle réglementation technique sera mise en place, Ferrari espère vivre une saison 2021 plus conforme à son statut. La Scuderia a été la dernière écurie à dévoiler sa monoplace ce mercredi, de façon virtuelle.Cette SF21 est évidemment à dominante rouge, la couleur emblématique de la Scuderia, mais il y a également un peu de bordeaux à l’arrière, et du vert, couleur de son sponsor Mission Winnow (qui émane du fabricant de cigarettes Philip Morris, interdit en F1). « Cette voiture est née de la voiture de la saison dernière. Les dernières réglementations ont été gelées (elles sont prévues pour 2022, ndlr), donc nous avons essayé de nous améliorer dans tous les domaines quand c’était possible, explique Mattia Binotto, le patron de l’écurie, dans une vidéo. L’aérodynamique a été révisée et il y a un groupe propulseur totalement nouveau.Cette année va être remplie de challenges. Visuellement, nous évoquons notre histoire, mais nous regardons aussi vers le futur, ce qui sera toujours défini par notre rouge Ferrari."C’est ensuite Enrico Gualtieri, le responsable du groupe propulseur, qui a pris la parole, avouant avoir beaucoup travaillé sur le moteur de 2021…mais aussi de 2022. « Enzo Ferrari disait que le moteur est le cœur d’une voiture de course qui a une âme. Cela décrit la responsabilité qui nous incombe, nous les ingénieurs moteur de Ferrari. A Maranello, il y a une extraordinaire tradition d’ingénierie moteur, et nous savons tous que les succès du passé ne garantissent pas les mêmes résultats dans l’avenir et que notre glorieuse histoire ne garantit pas la victoire. Avec les ingénieurs châssis, nous avons considérablement travaillé sur l’agencement du groupe propulseur, pour essayer de rendre la voiture la plus efficace possible.Le turbo-compresseur a été révisé. Nous avons aussi travaillé sur le système hybride, du côté électronique, en révisant tous les composants et en les optimisant. Nous avons mis beaucoup d’énergie dans ce projet, mais en même temps, nous travaillons déjà dur sur le groupe propulseur de 2022. » D’ici la fin de semaine, à l’occasion des premiers essais de pré-saison, on saura si ce travail hivernal a payé.Crédit : Twitter Ferrari