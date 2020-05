F1 : Fernando Alonso approché par Renault

A l'automne 2018, Fernando Alonso quittait la Formule 1 après une expérience chez McLaren. Au printemps 2021, l'Espagnol pourrait revenir en s'installant dans une Renault. Les rumeurs parlant d'un retour de l'Espagnol chez la marque au losange ont été confirmées ce dimanche. Invité par RMC, Cyril Abiteboul a confirmé que le pilote de 38 ans était une option. « Il y a de beaux pilotes qui seront disponibles l'année prochaine. Celui que vous avez cité (Fernando Alonso) est une option. Il y en a d'autres. La seule chose que je peux vous affirmer, c'est qu'on va prendre le temps de la réflexion, c'est une décision extrêmement importante. On n'a pas voulu rentrer dans cette espèce d'activisme qu'il y a eu de la part de Ferrari et de McLaren pour des raisons qui sont les leurs. Franchement, décider d'un pilote alors que la saison n'a même pas commencé, on trouvait ça un peu étrange. D'une certaine façon, on s'est un peu retirés de ce mouvement-là, sachant qu'il y aurait des options » a annoncé le directeur général de Renault F1.

Fernando Alonso, nouvelle vedette d'un mercato qui s'annonce animé ?

La marque française est à la recherche d'un pilote depuis l'annonce du départ de Daniel Ricciardo à la fin de la saison 2020. L'Australien, qui avait été recruté l'an passé, a été engagé par McLaren pour la prochaine saison. Il y prendra la suite de Carlos Sainz qui va atterrir chez Ferrari pour prendre la relève de Sebastian Vettel. L'annonce de la fin de la collaboration du pilote allemand avec l'écurie au cheval cabré avait provoqué un jeu de dominos qui n'est pas prêt de se terminer. De nombreux pilotes arrivent en fin de contrat à la fin de l'année 2020. Fernando Alonso est aussi libre. Retraité depuis 2018 pour participer à des rally-raids et des courses d'endurance, le champion du Monde 2005 et 2006 pourrait faire son retour dans les paddocks de F1. Il s'était notamment révélé lors d'un premier passage chez Renault durant lequel il avait été le plus jeune champion du monde de l'histoire de la discipline. En deux fois, il a passé cinq ans au sein de l'écurie française (2003-2006, 2008-2009). Fernando Alonso a aussi endossé la tenue de Minardi, McLaren et Ferrari pendant une carrière longue de 17 ans. Une carrière qui pourrait rapidement reprendre si Renault décide d'aller au bout de ses négociations avec le natif d'Oviedo.