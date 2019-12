F1 : Essais d'après-saison : Ocon a fait son retour, Bottas meilleur temps

Esteban Ocon a fait son retour !

La saison 2020 de Formule 1 est déjà lancée ! 48 heures après le sacre de Lewis Hamilton à Abu Dhabi, les moteurs ont recommencé à vrombir. La première séance d'essais d'après-saison a eu lieu ce mardi sur le circuit de Yas Marina. L'occasion pour douze pilotes de tester les nouveaux pneus mis à disposition par Pirelli. Mais également de se préparer à une saison qui va rapidement arriver : dans 102 jours les feux s'éteindront pour la première fois de l'exercice 2020. Valtteri Bottas a réalisé le meilleur temps de la journée.. Un temps inférieur de plus de deux secondes à la marque de référence réalisée par Lewis Hamilton en course ce dimanche. Ce chrono a été réalisé avec des pneumatiques de la saison ... 2019. Sebastian Vettel a été le plus rapide avec les pneus qui pourraient être utilisés l'an prochain - à moins que les écuries y renoncent après ces journées d'essais - avec un tour réalisé en moins d'une minute 38. L'Allemand a quand même eu une petite frayeur en raison d'un accrochage avec Sergio Perez dans le virage 11. Daniil Kvyat avec seulement 72 tours à son compteur a su monter sur le podium de la journée. Premier pilote français au classement du jour, Romain Grosjean a été le deuxième pilote le plus vu sur le circuit du Grand Prix d'Abu Dhabi avec 146 tours et une boucle réalisée en 1:39.526.Certains visages peu habitués à la Formule 1 l'an passé ont fait leur apparition ce mardi à Abu Dhabi. Sean Gelael (Toro Rosso) et Roy Nissany (Williams) ont roulé pendant une demi-journée. Mais c'est surtout la participation d'Esteban Ocon a ces essais qui a attiré l'attention. Le Français a retrouvé un baquet pour la saison 2020. Un baquet qui a eu un problème dans la journée, l'empêchant de réaliser plus de 77 tours.Un chrono qui le classe juste derrière Max Verstappen, le pilote Red Bull qui a passé deux fois plus de temps que lui sur la piste.