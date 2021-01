F1 - Carnet noir : L'ancien pilote Adrian Campos est décédé

Terrible perte pour le monde des sports mécaniques. L'ancien pilote Adrian Campos est décédé mercredi à l'âge de 60 ans. C'est sur les réseaux sociaux que son écurie, Campos Racing, a annoncé sa disparition pendant la nuit : « Aujourd'hui est le jour le plus triste de l'histoire de Campos Racing. Notre président et fondateur, Adrian Campos Suñer, nous a quittés. Son coeur s'est arrêté de battre, mais sa mémoire sera le moteur qui nous motivera pour préserver et perpétuer son héritage », peut-on lire sur le post partagé. Passé par la Formule 3 et la Formule 3000, l'Espagnol était parvenu à accéder en Formule 1 en 1987. Il était alors devenu le pilote officiel de Minardi. Avec cette écurie italienne, il a participé à 21 courses sans pour autant connaître le succès, sa meilleure position en F1 n'étant que la 14eme place lors d'une course à Jerez (Espagne).

We are very sad to learn of the passing of Adrian Campos

As a driver and then founder and president of Campos Racing, Adrian leaves an incredible legacy in motorsport



We send our condolences to his family and friends, and all at @CamposRacing pic.twitter.com/XEEeObfPwI



— Formula 1 (@F1) January 28, 2021

Adrian Campos, fondateur du Campos Racing



Dix ans après son arrivée en Formule 1, Adrian Campos avait arrêté sa carrière de pilote pour fonder sa propre écurie en 1997 : le Campos Racing. Cette dernière concourt principalement en GP2/F2, GP3/F3 et WTCC/WTCR. Et en 2008, le Campos Racing a obtenu un titre mondial en GP2. Plusieurs pilotes sont passées par cette écurie au début de leur carrière, notamment Fernando Alonso, Marc Gené, Antonio Garcia, Lucas di Grassi et Vitaly Petrov. Malheureusement, Adrian Campos ne sera jamais parvenu à faire accéder son écurie en F1, après être passé tout proche en 2009. En effet, le Campos Racing devait intégrer la F1 aux côtés de Lotus F1 et de Manor mais l'écurie a rencontré quelques problèmes financiers et avait dû abandonner ce projet. C'est finalement HRT qui a pris sa place. Peut-être qu'un jour le Campos Racing arrivera à se hisser en Formule 1. Ce serait, en tout cas, une belle manière de rendre hommage à son fondateur et à tout le travail qu'il a fourni tout au long de sa carrière.