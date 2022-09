F1 - Alpine : De Vries, Doohan et Herta devraient être testés

Doohan et Herta, place aux jeunes ?

Il reste encore cinq baquets disponibles pour la saison prochaine en Formule 1, et l’un d’entre eux concerne Alpine. L’écurie française est toujours à la recherche du pilote qui accompagnera Esteban Ocon en 2023, suite au départ de Fernando Alonso chez Aston Martin et d’Oscar Piastri chez McLaren. Alors que la piste Pierre Gasly est toujours d’actualité, Alpine souhaite tester d’autres pilotes, car le Français est sous contrat avec AlphaTauri en 2023, ce qui complexifie le dossier.« A chaque fois que vous avez la chance de conduire une Formule 1, c'est une sorte d'entretien d'embauche et d'audition, a reconnu après la course celui qui a été sacré champion de Formule 2 en 2019 et champion de Formule E en 2021. Alpine devrait le tester au volant d’une monoplace de 2021, sur le circuit du Hungaroring, avant le prochain Grand Prix, prévu à Singapour le 2 octobre.Jack Doohan, le pilote australien de 19 ans (fils de Mick, quintuple champion du monde de moto 500cm3), membre de l’Alpine Academy depuis cette saison, sera également testé. Il est actuellement quatrième du championnat de Formule 2, à deux courses de la fin, mais ne peut plus être titré, puisque c’est le Brésilien Felipe Drugovich qui a été sacré ce week-end. Le troisième pilote testé devrait être l’Américain de 22 ans Colton Herta, qui vient de terminer dixième de la saison d’IndyCar.AlphaTauri est également intéressé par le profil de Herta, et selon Autosport, l'écurie Alpine pourrait livrer ses impressions sur le pilote américain à l'écurie italienne afin de garder de bonnes relations avec elle...et ainsi récupérer Pierre Gasly ?