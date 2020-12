F1 – AlphaTauri : Tsunoda aux côtés de Gasly

JAPAN BACK ON THE GRID! 🇯🇵 @yukitsunoda07 joins Scuderia AlphaTauri for the 2021 @f1 season! 👊 pic.twitter.com/RKzntSQWyZ

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 16, 2020

La grille de F1 2021

Esteban Ocon

Pierre Gasly

Plus d'infos à venir...Mercedes : Valtteri Bottas et ?Red Bull : Max Verstappen et ?McLaren : Daniel Ricciardo et Lando NorrisAston Martin : Sebastian Vettel et Lance StrollAlpine : Fernando Alonso etFerrari : Charles Leclerc et Carlos Sainz JrAlphaTauri :et Yuki TsunodaAlfa Romeo : Kimi Räikkönen et Antonio GiovinazziHaas : Nikita Mazepin et Mick SchumacherWilliams : Nicholas Latifi et George Russell