F1 - Alpha Tauri : Gasly prolonge jusqu'en 2023

Gasly : "Fier du parcours et des progrès que nous avons réalisés ensemble"



he's not going anywhere! 🤙 @PierreGASLY stays with the team for 2023! 💙

read more 👉 https://t.co/tRJojqwwHQ pic.twitter.com/JsW0WIdVRV



— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) June 24, 2022

Alors que la prolongation de contrat de Sergio Pérez (jusqu'à la fin de la saison 2024) avait fermé au pilote français de 26 ans les portes d'un éventuel retour sous pavillon Red Bull, dont Max Verstappen, bien parti pour être sacré pour la deuxième année de suite, continue de faire les beaux jours,Certes, Franz Tost, le directeur du team Alpha Tauri, avait assuré qu'il était hors de question que le Tricolore s'en aille. Néanmoins, ce dernier laissait planer le flou en parallèle sur son avenir, et ce en marge des rumeurs de départ de Daniel Ricciardo de chez McLaren, où le nom de Gasly commençait à revenir de plus souvent pour remplacer l'Australien si le départ de ce dernier se confirmait.Comme l'avait affirmé Tost, le héros du Grand Prix d'Italie 2020 et plus jeune vainqueur français de l'histoire, présent cette semaine à Paris pour assister à l'un des défilés les plus prestigieux de la Fashion Week,"Cela fait maintenant cinq ans que je suis dans cette écurie et je suis fier du parcours que nous avons effectué ensemble et des progrès que nous avons réalisés", se félicite Gasly, sur qui l'écurie italienne souhaite continuer de miser. "Il est avec nous depuis 2017 et cette continuité sera un grand atout, car il jouit d'une excellente relation de travail avec son groupe d'ingénieurs et tout le monde dans l'équipe."