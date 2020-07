F1 : Alonso de retour chez Renault en 2021 !

La nouvelle sera officialisée mercredi par Renault, mais elle ne fait presque plus aucun doute. Fernando Alonso va faire son retour en Formule 1 la saison prochaine ! Le quotidien espagnol Marca annonçait lundi que les négociations entre l’écurie française et le pilote de bientôt 39 ans (il les fêtera le 29 juillet) avaient très bien avancé, et d’autres médias espagnols ont confirmé l’information dans la foulée. Ce mardi après-midi, c’est le rédacteur en chef de la Formule 1 à la BBC, Andrey Benson, qui se montre très sûr de lui, et qui annonce que c’est bien le nom de Fernando Alonso qui sera officialisé mercredi. Retiré des paddocks depuis fin 2018 et une quatrième saison chez McLaren, le natif d’Oviedo n’avait jamais caché qu’il ne serait pas contre un retour dans le monde de la Formule 1. Passé depuis par l’endurance, l’Indycar et le rallye-raid avec les écuries Toyota, Andretti et McLaren, Fernando souhaitait revenir à ses premières amours. Et même s’il fêtera ses 40 ans l’année prochaine, Renault va lui offrir la place de Daniel Ricciardo qui partira en fin de saison chez McLaren, et sera le coéquipier d’Esteban Ocon.

Alonso et Renault n'ont plus gagné depuis leurs titres communs Le pilote espagnol va donc retrouver l’écurie qui lui a permis d’être champion du monde en 2005 et 2006 (14 victoires au total). Depuis, ni Fernando Alonso ni l’équipe française n’ont réussi à retrouver leur lustre de cette époque. En effet, l’Espagnol n’a jamais réussi à être sacré avec Ferrari (trois fois vice-champion du monde) et encore moins avec McLaren (10eme comme meilleur résultat), alors que Renault a fini troisième en 2007 avant de rentrer dans le rang (9eme en 2016 !). Reste à savoir si ce deuxième mariage va fonctionner. La saison 2020 a en tout cas débuté avec une huitième place pour Ocon et un abandon pour Ricciardo, victime d’une surchauffe. Qu'en sera-t-il en 2021 avec l'un des meilleurs pilotes de sa génération au volant ?