Essais de pré-saison (J2) : Bottas aux avant-postes, Alonso de retour en piste

McLaren se maintient dans le groupe de tête

Mercedes retrouve des couleurs... ou tout du moins Valtteri Bottas. Après une première journée compliquée, entre problème de boite de vitesses et conditions difficiles, les Flèches d’Argent ont repris place au sommet de la feuille des temps grâce au Finlandais (1’30’’289). Mais la journée de l’écurie Mercedes a également été marquée par une sortie de piste de Lewis Hamilton dans la matinée, qui a bloqué sa W12 dans un bac à graviers, pour le 15eme temps de la journée à plus de trois secondes de la marque de son coéquipier. Des résultats d’ensemble en demi-teinte qui n’inquiètent pas le septuple champion du monde. « C'est le deuxième jour d'essais. Nous sommes simplement concentrés sur le travail que nous avons à faire, donc loin de nous inquiéter pour le moment. Nous sommes focalisés sur le fait d'essayer de comprendre la voiture, a confié le Britannique face à la presse. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'instant. Je pense que chacun est concentré sur son programme, et c'est ce que nous faisons aussi. » Si les temps ne peuvent pas être un élément fiable de comparaison, la deuxième place de Pierre Gasly au volant de l’AlphaTauri, à 124 millièmes de la marque de Valtteri Bottas, reste positive sur le potentiel de l’AT02. « En ce qui me concerne, ça a été une nouvelle journée très positive, avec beaucoup de tours au compteur dans l’après-midi, a confié le Français dans un communiqué de son écurie. On a pu faire les relais avec beaucoup de carburant que nous voulions faire en début de séance puis, sur la fin, quelques tentatives de haute performance, avec des pneus tendres. Je me sens bien dans la voiture, surtout quand on compare avec l’an passé, donc ce n’est que du positif pour moi. » Au contact du vainqueur à Monza l’an passé, on retrouve l’Aston Martin de Lance Stroll, qui maintient l’AMR21 aux avant-postes alors que Sebastian Vettel a connu des soucis de boîte de vitesses dans la matinée, qui ont empêché l’Allemand de faire plus de dix tours.Mais s’il y a bien un pilote qui a attiré tous les regards, c’est bien Fernando Alonso. Au volant de l’Alpine, l’Espagnol a fait son retour au volant d’une Formule 1 lors d’une séance d’essais officiels. Avec 128 tours à son actif, le double champion du monde a connu une journée sans difficulté même s’il s’est contenté d’une marque à deux secondes de la référence établie par Valtteri Bottas. « On a fait beaucoup de tours aujourd’hui (samedi) et on a suivi le programme qui était prévu, ce qui est bien évidemment positif. Mais nous devons maintenant analyser toutes les données, a déclaré l’Asturien dans un communiqué de son écurie. La voiture s’est bien comportée aujourd’hui (samedi) mais je pense que nous devons encore comprendre un peu mieux les caractéristiques du nouvel ensemble aérodynamique. Nous avons roulé avec les pneus les plus durs et nous avons plus de roulage prévu demain donc, avec Esteban Ocon, nous avons l’objectif de collecter plus de donner afin d’affiner l’ensemble de la monoplace. » Ancienne écurie de Fernando Alonso, Ferrari a également été au rendez-vous avec le sixième temps de Charles Leclerc, qui avait un programme concentré sur des essais de tours de qualification, contre des relais plus longs pour Carlos Sainz Jr, auteur du 13eme temps, entre les Haas. « Nous avons beaucoup travaillé sur la gestion des pneus sur les longs relais et nous avons amassé beaucoup de données que nous allons désormais analyser de près, a déclaré le directeur sportif de la Scuderia Ferrari, Laurent Mekiès, dans un communiqué. Dans la dernière heure, nous avons commencé à voir quel est le véritable niveau de performance de la SF21, ce pourquoi nous avons également amassé beaucoup d’informations. »Si Antonio Giovinazzi a surpris en hissant son Alfa Romeo au cinquième rang, l’Italien a été devancé par Lando Norris qui, après avoir pris la suite de Daniel Ricciardo au volant de la MCL35M dans l’après-midi, n’a concédé que trois dixièmes à Valtteri Bottas. Le potentiel de la monoplace de Woking, désormais motorisée par Mercedes, se confirme au fil des séances. « C’était une bonne deuxième journée dans la voiture, dans de meilleures conditions que la veille, a confié le Britannique dans un communiqué de son écurie. On a fait un mélange de relais dédié au travail aérodynamique lors de la première moitié de la séance puis des relais soit plus courts, soit plus longs dans le but de préparer les week-ends de course. Avoir une compréhension des deux types de relais est important afin de comprendre ce que nous devons travailler en amont des week-ends de course. » Comme lors de la journée de vendredi, Mick Schumacher a partagé avec Nikita Mazepin le volant de la Haas VF-21 avec l’Allemand qui a devancé le Russe d’un peu plus de deux dixièmes de seconde. « Par rapport à la veille, les conditions ont drastiquement changé, c’était plus agréable à piloter et plus proche de ce qu’on vit d’habitude à Bahreïn, une connaissance du circuit qui est bonne à prendre. C’est quelque chose que nous n’aurons plus à faire plus tard, a confié le Russe dans un communiqué de son équipe. De plus, j’apprends à connaître de mieux en mieux les membres de l’équipe. Je suis conscient d’être dans une équipe très compétente et forte. Ils doivent apprendre à me connaître et voir que je peux réaliser en piste de bons tours et avoir un retour technique de qualité. » Les dix écuries auront droit à huit dernières heures de piste ce dimanche afin de conclure ces essais de pré-saison sur le circuit de Sakhir. Une dernière occasion d’accumuler le maximum de données sur les monoplaces avant d’aborder les premiers essais du Grand Prix de Bahreïn, en ouverture de la saison 2021, le 26 mars prochain.