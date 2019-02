Essais-Barcelone: Williams ne roulera pas non plus mardi

La mauvaise nouvelle du jour a été confirmée pour Williams. Après avoir repoussé le "shakedown" puis avoir annulé la participation au premier jour de tests à Barcelone, Williams vient de confirmer que sa monoplace ne roulera pas non plus mardi. "On ne devrait pas être en mesure de rouler avant mercredi à la première heure. C'est évidemment extrêmement décevant, mais c'est la situation dans laquelle on se trouve", a confirmé Claire Williams pour Sky Sports. La monoplace est encore en cours d'assemblage à l'usine en Angleterre et doit être transportée en camion jusqu'à Barcelone...

