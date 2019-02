Essais Barcelone: Vettel (Ferrari) impressionne déjà

La première matinée des essais de Barcelone ont permis à Sebastian Vettel de montrer combien sa SF90 est bien née. Une Ferrari qui a beaucoup roulé et surtout claqué des temps de référence de premier ordre. Déjà plus rapide que sur les 3 jours au complet de la saison dernière. Vettel a en effet roulée en 1'18"161 (72 tours). Il devance Perez (Racing Point) 1'19"944 (20 boucles) et Bottas (Mercedes) 1'20"127 (69 tours). A noter que Romain Grosjean a été victime d'une panne sur sa Haas (pompe à essence) et que Räikkönen (Alfa Roméo) est sorti d'entrée dans les graviers (avec un drapeau rouge à la clé) avant de signer un bon chrono en 1'20"160 (46 tours).

Enfin, Lewis Hamilton a pris le relais de Bottas à partir de 14 heures.