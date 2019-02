Essais-Barcelone: Räikkönen part à la faute, premier drapeau rouge

La Formule 1 reprend ses droits ce lundi à Barcelone. Et Kimi Räikkönen a pu étrenner ses galons avec Alfa Roméo. Le Finlandais a effectué une dizaine de tours (avec le 2e temps provisoire) avant de terminer dans les graviers. Rien de bien grave mais le premier drapeau rouge de cette session matinale. Un lundi matin avec Vettel (Ferrari), Sainz (McLaren), Hulkenberg (Renault), Verstappen (Red Bull), Perez (Racing Point), Kvyat (Toro Rosso) et Grosjean (Haas) en piste.

En revanche, l'écurie Williams a dû renoncer à participer à cette première journée de tests.

Kimi Raikkonen is now back on track after his early - very early -trip to the gravel



