Essais Barcelone: Räikkönen meilleur chrono absolu des essais

Kimi Räikkönen est à la fête en ce mercredi. En fin de session matinale des essais disputés à Barcelone, le pilote finlandais passé de Ferrari à Sauber a en effet claqué un chrono de 1'17"762. C'est mieux que le meilleur temps réalisé jusque-là lundi dernier par Sebastian Vettel en 1'18"161 et c'est donc le premier à casser la barre des 1'18"! Ce même Vettel a signé le 2e chrono matinal en 1'18"350 juste devant la Renault de Hulkenberg (1'18"800).

A noter que Williams devrait enfin prendre part à ces essais hivernaux ce mercredi après-midi, sans doute avec George Russell au volant.

