Essais Barcelone: Mercedes enfonce le clou avec... Mazepin

Mercedes domine très largement ce début de saison. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Comme un symbole, après le temps record de Valtteri Bottas mardi, c'est le jeune Nikita Mazepin qui a signé le meilleur chrono mercredi avec un impressionnant 1'15"775 (128 tours). Le deuxième chrono est à mettre au crédit de Albon (Toro Rosso) en 1'17"079 devant Foco (Ferrari) 1'17"284, Räikkönen (Alfa Romeo) 1'17"393 et Aitken (Renault) 1'17"621.

