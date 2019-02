Essais-Barcelone: Kvyat et Räikkönen en haut de la feuille de temps

Daniil Kvyat a réalisé le meilleur chrono de la troisième journée des essais de Barcelone, ce mercredi, crédité d’un temps de 1’17"704 aux commandes de sa Toro Rosso. Sur Alfa Romeo, Kimi Räikkönen ne pointe qu’à 58 millièmes. Daniel Ricciardo complétant le tiercé du jour sur Renault à 45 centièmes. Sebastian Vettel, auteur du quatrième chrono, a encore beaucoup roulé au volant de sa Ferrari, effectuant pas moins de 134 tours. Enfin le team Williams a ouvert son compteur, avec les 23 boucles parcourues par George Russell.

