Essais Barcelone: Bottas et Mercedes écrasent la concurrence

Valtteri Bottas a signé le meilleur chrono des essais disputés ce mardi à Barcelone. Une première journée des essais privés qui a permis au Finlandais de réaliser 131 boucles, la meilleurs en 1'15"511 ! Un tour record qui relègue la concurrence très loin. En effet, Charles Leclerc (Ferrari) a également effectué 131 tours mais avec une meilleure référence en 1'16"933. Plus d'une seconde d'écart, c'est gigantesque. Kvyat (Toro Rosso) suit avec un chrono de 1'17"679 (121 tours) devant Hulkenberg (Renault) 1'18"051 (68 tours).

