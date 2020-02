ePrix de Paris : La pole position pour Vergne dans les rues de Paris

Leader du championnat de Formule E au moment de courir à domicile, dans les rues de Paris, Jean-Eric Vergne n’a pas senti la pression qui peut être exercée sur ses épaules. Déjà auteur du meilleur temps lors de la séance de qualifications, le pilote de l'écurie Techeetah a remis ça lors de la Super Pole. Le Français, qui s’élançait en dernier, savait quelle marque il devait effectuer pour devancer son rival au classement, le Britannique Sam Bird. Avec un tour en 1’01’’144 autour des Invalides, le Français s’est offert une nouvelle pole position pour un peu plus d’un quart de seconde et trois points au classement du championnat au titre de la pole position. Un bonus qui lui permet d'aborder la course avec un avantage de 21 points sur le pilote DS Virgin Racing.



Rosenqvist encore loin du compte



Son coéquipier André Lotterer sera en deuxième ligne aux côtés de Maro Engel alors qu’Antonio Felix da Costa a manqué son tour en Super Pole et s’élancera de la cinquième place. Troisième du classement, Felix Rosenqvist n’a pas réalisé un temps correct et s’élancera de la 11eme position sur la grille de départ. Autre Français engagé en Formule E au volant de la Renault e.dams, Nicolas Prost a signé le 13eme temps, bien loin de son coéquipier Sébastien Buemi, huitième.



FORMULE E / ePRIX DE PARIS



Super Pole - Samedi 28 avril 2018



1- Jean-Eric Vergne (FRA/Techeetah) en 1’01’’144



2- Sam Bird (GBR/DS Virgin Racing) à 0’’277



3- André Lotterer (ALL/Techeetah) à 0’’343



4- Maro Engel (ALL/Venturi) à 0’’397



5- Antonio Felix da Costa (POR/Andretti) à 1’’661