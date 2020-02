Daytona 500 : L'impressionnant crash de Ryan Newman émeut l’Amérique

Donald Trump a réagi

Vétéran du circuit de Nascar à 42 ans, Ryan Newman a des centaines de courses derrière lui. Homme d’expérience, il s’est fait une très grosse frayeur ce lundi lors des Daytona 500, manche d'ouverture de la saison 2020. Leader de la course, le pilote a dérapé avant de se faire percuter par un autre pilote, Corey Lajoie. Projeté en l’air, la voiture a fini sa course dans un mur avant de s’enflammer. À la fin de la course, plusieurs ambulances ont été dépêchées sur la piste afin de porter secours au pilote.« Il est dans un état grave, mais les médecins ont indiqué que ses blessures ne mettaient pas en danger sa vie », a déclaré le vice-président exécutif de la Nascar Steven O'Donnell à des journalistes. La Nascar étant le sport automobile roi aux États-Unis, l’onde de choc après cet accident fut considérable. Donald Trump, qui a donné le commandement de démarrer les moteurs ce dimanche lors du premier départ de l'épreuve reportée à ce lundi en raison de la pluie, a même réagi à l’accident en invitant ses followers sur Twitter à «prier pour Newman, un grand et courageux pilote de Nascar ».