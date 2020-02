Coronavirus : Le Grand Prix de Chine menacé ?

Un calendrier 2020 surchargé pour les pilotes de F1



F1 calendar is out. Can't wait pic.twitter.com/lRZPicabfh

— Dennis Mwaniki (@denismwaniki) February 5, 2020

Le coronavirus inquiète les autorités sanitaires du monde entier, et le sport n’y échappe pas. En effet, les autorités chinoises ont demandé le report ou l’annulation de toutes les épreuves sportives dans le pays. La Formule 1 n’échappe pas à la règle et le Grand Prix de Chine, qui doit se dérouler à Shanghai le 19 avril, pourrait être reporté.Même si aucune annonce officielle n’a encore été faite, les organisateurs se démènent désormais pour trouver une nouvelle date. Le directeur général de la F1, Ross Brawn, a accordé une interview au site motosport.com pour éclaircir la situation. S'il admet "ouvrir la possibilité de voir si le GP de Chine peut se dérouler dans l’année", il souhaite "être rapidement fixé quant à la tenue ou non du Grand Prix pour éviter des soucis logistiques". Pour rappel, la saison de Formule 1 sera l'une des saisons les plus chargées de l'histoire, avec 22 Grands Prix répartis de mars à novembre . Elle débutera le 15 mars prochain avec le Grand Prix d’Australie.