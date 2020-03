Coronavirus : Le GP des Pays-Bas également reporté ?

Si cela n'est pas encore officiel, on en prend toutefois visiblement le chemin. Alors que le sport dans son ensemble est largement perturbé par la pandémie de coronavirus qui progresse dans le monde, la Formule 1 n'est évidemment pas épargné. Si les Grands Prix de Bahreïn, du Vietnam et de Chine ont d'ores et déjà été reportés, la saison 2020 est ainsi censée commencer début mai prochain. Mais si le premier Grand Prix, selon le calendrier, doit donc se dérouler aux Pays-Bas du 1er au 3 mai prochains, dans ce pays, on ne se fait visiblement guère d'illusions sur une future annonce de report. Pourtant, cette course aurait dû faire office de fête, dans la mesure où la Formule 1 n'était plus venue à Zandvoort depuis 1985.

« Nous attendons de la clarté de la F1 et de la FIA avant de communiquer »

Dans des propos recueillis par Motorsport.com, Jan Lammers, le directeur sportif de la course, a notamment déclaré : « Pour le moment, nous n'avons reçu aucune annonce officielle. La F1 et la FIA n'ont pas dit « Le GP des Pays-Bas est annulé pour la date initiale du 3 mai. » Nous attendons encore un message officiel. Mais, bien sûr, personne ne serait surpris qu'il y ait davantage de clarté bientôt et que le GP des Pays-Bas soit finalement reprogrammé. Pour l'instant, il ne sert à rien de passer en revue tous les scénarios possibles. Nous attendons de la clarté de la F1 et de la FIA avant de communiquer. Le coronavirus est maître actuellement, c'est aussi simple que ça. Avec la réalité que nous vivions il y a quelques mois, nous voulions faire une course en mai, évidemment. Mais avec la réalité d'aujourd'hui, il est difficile de mettre les fans dans une situation si incertaine. La santé publique est la le plus important à mes yeux. »