Coronavirus : Le GP de Bakou officiellement reporté

Report également du GP du Canada ?



We have today taken the decision to postpone the Formula 1 Azerbaijan Grand Prix 2020.

La rumeur se faisait insistante il y a encore quelques heures à peine. C'est désormais officiel. Le Grand Prix de Bakou en Azerbaïdjan, qui aurait dû ouvrir la saison 2020 de Formule 1 le dimanche 7 juin prochain après les multiples annulations et autres reports, a également été reporté, en raison de la pandémie de coronavirus qui ne cesse de progresser dans le monde. Cette annonce a été faite par les organisateurs de l'épreuve, via leur compte Twitter officiel. Dans leur communiqué,pour que ce GP puisse se dérouler en 2020. » L'épreuve possède un point commun avec le Grand Prix de Monaco, il se déroule en ville. Par conséquent, il se devait d'anticiper une éventuelle décision allant dans ce sens, car une telle organisation demande plusieurs semaines de préparation.Les autorités locales ne pouvaient ainsi se permettre d'entamer d'éventuels travaux, avant, ensuite, d'être contraints à une annulation ou à un report de l'événement. La saison de F1 est donc une nouvelle fois repoussée. Avant celui-ci, sept GP avaient également subi le même sort. Alors que celui de Monaco (24 mai) est d'ores et déjà annulé, l'Australie (15 mars) pourrait connaître pareil destin. En revanche, Bahreïn (22 mars), Vietnam (5 avril), Chine (19 avril), Pays-Bas (3 mai) et Espagne (10 mai) pourraient retrouver une place dans le calendrier., dans la mesure où la traditionnelle trêve a été avancée à mars-avril. Quant aux GP asiatiques, ils pourraient avoir lieu entre la mi-novembre et la mi-décembre. La saison aurait pu ainsi finalement débuter au Canada, le 14 juin prochain. Mais ce GP serait lui aussi menacé. Affaire à suivre donc.