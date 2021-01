Alpine : L'arrivée de Davide Brivio officialisée

Davide Brivio joins Alpine F1 Team as Racing Director

We are delighted to confirm Davide Brivio will strengthen our team ahead of the 2021 FIA Formula One World Championship season.



His specific role and responsibilities will be announced in the coming weeks.



Un nouveau départ chez Alpine pour Brivio

L’organigramme de l'écurie Alpine évolue décidément beaucoup en ce début d'année 2021. Près d’une semaine après l’annonce du départ de son directeur Cyril Abiteboul remplacé par Laurent Rossi, l’écurie française a officialisé une nouvelle arrivée. Celle de Davide Brivio, qui était dans les tuyaux depuis plusieurs jours. « Nous sommes ravis de confirmer que Davide Brivio renforcera notre équipe avant la saison 2021 du championnat du monde de Formule 1. Nous sommes impatients d'accueillir Davide alors que nous entamons la prochaine étape de notre voyage en Formule 1 », a fièrement annoncé l’écurie qui alignera Fernando Alonso et Esteban Ocon cette saison sur la grille de départ.Le dirigeant italien de 56 ans est nommé Racing Director (directeur sportif). Cependant, « son rôle et ses responsabilités spécifiques seront annoncés dans les semaines à venir », ajoute Alpine F1. Il a récemment quitté son poste de directeur Suzuki en MotoGP qu’il occupait depuis 2013. Avec Suzuki, il a décroché sur le dernier exercice la première place du classement des constructeurs et du classement des pilotes, grâce à Joan Mir. L’Italien va débuter pour la première fois, une nouvelle aventure loin des courses de deux roues, et ne cachait pas son excitation ces derniers jours en évoquant ce nouveau rôle. « Un nouveau défi et une nouvelle opportunité professionnelle se sont soudainement présentés à moi et j'ai fini par décider de les saisir », peut-on lire dans des propos rapportés par le magazine britannique Autosport. Davide Brivio sera en étroite collaboration avec Laurent Rossi et tentera d’apporter à l’écurie toute son expérience acquise pendant près de trente ans en championnat du monde Superbike avec Yamaha, puis en MotoGP avec la firme d'Hamamatsu puis Suzuki.