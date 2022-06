Alpine : Alonso de retour en première ligne dix ans après

For the first time in almost 10 years... retarder les grands débuts d’Oscar Piastri, que tout le monde voyait succéder à un Alonso pas attendu à ce niveau.

« Le plan » parfait. Fernando Alonso a créé la sensation de ce début de week-end au Canada, sur le circuit Gilles-Villeneuve, en s’adjugeant la deuxième place des qualifications samedi. Un exploit pour le vétéran du plateau, à bientôt 41 ans. Là où l’Asturien fait fort, c’est qu’il ne dispose pas d’une voiture capable de jouer les premiers rôles au milieu des Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez ou encore de la Ferrari de Charles Leclerc, bien qu’il ait affiché de nettes améliorations ces dernières semaines sur son Alpine. Septième des deux derniers Grands Prix dans les rues de Monaco et de Bakou, Alonso a montré beaucoup de performance lors des essais libres au Canada, en terminant tout le temps dans le Top 5 et en dominant même la troisième séance.