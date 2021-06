AlphaTauri : Tost compte conserver Gasly la saison prochaine

Tost : « Nous avons besoin d'une référence »

Pierre Gasly continue d’impressionner le petit monde de la Formule 1. Après son inattendue victoire lors du Grand Prix d’Italie la saison passée, le Français est allé chercher un très beau podium à l’occasion du Grand Prix disputé dans les rues de Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, le 6 juin dernier. Des performances au volant d’une monoplace de milieu de tableau qui éblouissent son équipe mais également la concurrence. Auteur de 31 des 39 points inscrits par AlphaTauri depuis le début de la saison, il parvient à placer l’écurie de Faenza devant des adversaires tels Aston Martin ou Alpine au classement constructeurs. Avec les résultats qui sont les siens, il ne fait guère de doutes que l’écurie-sœur de Red Bull Racing souhaite conserver le Rouennais en vue de la saison prochaine, qui verra une toute nouvelle réglementation entrer en vigueur. C’est, en tout cas, ce qu’a récemment annoncé Franz Tost, patron d’AlphaTauri. « Pierre Gasly a toujours fait du bon travail, il répond présent et, pour moi, il fait partie des meilleurs pilotes car il tire tout de la voiture, il ne fait pas d'erreur et il ramène des points », a ainsi déclaré au magazine britannique Autosport le dirigeant autrichien. Un désir qui, malheureusement, ne sera pas une décision prise seul par le patron de l’écurie basée à Faenza.En effet, étant sous contrat avec le groupe Red Bull, le choix est en grande partie dans les mains des dirigeants de Red Bull Racing, Helmut Marko et Christian Horner en tête. Néanmoins, Franz Tost a son avis sur la question. « J'espère qu'il va rester avec nous. Nous verrons, avec le plafonnement des budgets, si nous pouvons lui fournir une voiture compétitive. Et puis il n'y a aucune raison de changer. Dans tous les cas, c'est Red Bull qui décide qui pilote, rappelle ce dernier. C'est important. Surtout l'année prochaine, avec la nouvelle réglementation. Nous avons besoin d'une référence, nous devons savoir quelle direction prendre avec les réglages de la voiture. Ce n'est pas possible de le faire avec deux jeunes pilotes ou deux pilotes inexpérimentés. » Helmut Marko, pour sa part, a confié que la question du contrat du pilote français et la possibilité de le laisser une saison de plus dans le baquet de l’AlphaTauri n’a pas encore été évoquée. Le dossier Pierre Gasly pourrait tout de même être au centre de l’attention durant l’été, sans doute après le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, circuit situé à quelques kilomètres de Milton Keynes, où est basée l’écurie Red Bull Racing.