AlphaTauri : Gasly se sent prêt à rejoindre une écurie de renommée

Pierre Gasly (26 ans) est l’un des pilotes phares du plateau de Formule 1, qu’il occupe depuis 2017. Mais où s’écrira son futur dans le paddock ? Le Français qui prend part à sa troisième saison pleine de suite avec AlphaTauri ne cache pas ses ambitions de rejoindre une écurie capable de lui assurer des victoires en course, dans l’espoir de se battre un jour pour le championnat. « Je vois Charles (Leclerc) dans une Ferrari, je vois Max (Verstappen) dans la Red Bull, George (Russell) dans la Mercedes, Lando (Norris) dans la McLaren. Je me suis battu avec ces gars-là toute ma carrière. Je sais que c'est ma place et je veux avoir ma chance d'être dans cette position aussi », reconnait-il dans les colonnes de RaceFans.

Une rétrogradation et une renaissance

Le Rouennais a eu cette opportunité en 2019 en étant titularisé chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen mais ses performances, jugées insuffisantes par l’écurie, ont entrainé sa rétrogradation chez AlphaTauri en plein milieu de saison. « Le moment le plus difficile » de sa carrière sur le plan sportif. Trois ans plus tard, Pierre Gasly n’est plus le même. Il est devenu vainqueur de Grand Prix, en 2020 à Monza, et s’est forgé une solide réputation la même année avec plusieurs top 5 en qualifications. Plus aguerri, celui dont le contrat expire fin 2023 chez AlphaTauri se sent prêt à conduire une monoplace plus performante.

Gasly veut voir plus haut

« J'ai l'impression d'avoir montré mon potentiel. J'ai montré que je suis capable de tenir mes promesses une fois que j'ai les outils nécessaires entre les mains pour le faire. Le pilote que je suis aujourd'hui est bien meilleur que celui que j'étais après un an (en F1) », estime-t-il. Un appel du pied à Red Bull, qu’il priorise par rapport aux autres écuries si une opportunité venait à se présenter. Alors que son ex-coéquipier Max Verstappen, champion du monde en titre, s’épanouit dans sa RB18, reste à savoir ce que décidera Red Bull pour son autre baquet, occupé au moins jusqu’en fin de saison par Sergio Pérez.