Alfa Romeo : Un an de plus pour le partenariat entre la marque et Sauber

Alfa Romeo va poursuivre son aventure en Formule 1 en 2023. Partenaire-titre de l’écurie Sauber en 2018 avant de donner pleinement son nom à la formation suisse dès 2019, la marque italienne a confirmé à l’occasion du Grand Prix de Hongrie une prolongation de cette entente pour la saison 2023. « J'ai signé ce (samedi). matin le renouvellement pour 2023, a confié Jean-Philippe Imparato, PDG de la marque Alfa Romeo, dans un entretien accordé à l’agence Reuters. Chaque année, en juillet, nous évaluons la situation. Si à l'avenir nous réalisons que nous ne sommes plus intéressés [par la F1] ou que nous n'avons pas de retours sur nos investissements, nous verrons quoi faire. Mais tout sera fait de manière ordonnée. » Pour au moins une année de plus, Sauber engagera son écurie sous le nom Alfa Romeo et un partenariat technique entre les deux entités restera en place.

Une alliance qui pourrait être remise en cause

Toutefois, alors que l’écurie aligne cette saison un duo inédit composé de Valtteri Bottas et Guanyu Zhou et qu’elle devrait permettre à Théo Pourchaire de participer à une séance d’essais libres, l’alliance entre Sauber et Alfa Romeo pourrait arriver à son terme d’ici 2026. En effet, alors que Porsche finalise une alliance avec Red Bull Racing en vue de la prochaine réglementation moteur, Audi aurait des vues sur Sauber pour en faire son écurie. Les derniers bruits de paddock laissent entendre que les discussions entre les propriétaires de la structure suisse et Audi ont déjà commencé avec la marque allemande qui pourrait prendre 75% de son capital. Après avoir été dans les mains de BMW entre 2006 et 2010, mais également après l’échec des négociations avec la famille Andretti l’an passé, Sauber pourrait à nouveau se lier à constructeur de premier plan.