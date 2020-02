500 miles d’Indianapolis : Alonso vise à nouveau la triple couronne

Fernando Alonso y retourne ! Après 2017 et 2019, l’ancien double champion du monde de Formule 1 va participer pour la troisième fois de sa carrière aux 500 miles d’Indianapolis en mai prochain. C’est ce qu’a annoncé ce mardi l’écurie McLaren, qui avait pourtant mis fin au contrat d'ambassadeur du pilote il y a quelques semaines. L’Espagnol de 38 ans pilotera une Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet, tout comme Oliver Askew et Pato O’Ward, les autres pilotes alignés par l’écurie britannique. « Je suis un pilote, et les 500 miles d’Indianapolis sont la plus grande course du monde. J’aime les fans incroyables qui rendent cette course si spéciale pour nous, les pilotes, et qui m’ont donné envie de revenir. J’ai le maximum de respect pour cette course et tous deux qui la disputent, et tout ce que je veux, c’est courir à nouveau et faire de mon mieux, comme toujours. C’était important pour moi d’explorer toutes les options pour cette course, mais Arrow McLaren SP a toujours été au top. J’ai une relation spéciale avec McLaren, on a vécu beaucoup de choses ensemble et cela a créé un lien, une forte loyauté. (…) L’équipe est expérimentée, très qualifiée et je suis confiant dans le fait qu’on puisse être compétitif », a réagi Fernando Alonso sur le site de son équipe.

Fernando Alonso veut rejoindre Graham Hill



En 2017, Fernando Alonso avait participé aux 500 miles d’Indianapolis sur une Andretti mais avait été contraint à l’abandon. L’an passé, il avait piloté une McLaren, mais n’avait pas pu franchir le cap des qualifications. Pour 2020, Alonso avait souhaité retourner chez Andretti, mais Honda, le motoriste d’Andretti, a mis son véto. En effet, le pilote espagnol l’avait beaucoup critiqué lorsqu’il était chez McLaren (alors motorisé par Honda) en F1, mais aussi parce qu’Alonso porte les couleurs de Toyota, grand rival de Honda, en endurance et en rallye-raid, comme lors du dernier Dakar, qu’il a terminé en treizième position. C’est donc avec McLaren qu’Alonso va tenter de devenir le deuxième pilote après Graham Hill dans les années 1960-1970 à remporter la triple couronne du sport automobile, c’est-à-dire gagner au moins une fois les trois courses prestigieuses que sont le Grand Prix de F1 de Monaco (il l’a fait en 2006 et 2007), les 24 Heures du Mans en endurance (2018 et 2019) et donc les 500 miles d’Indianapolis. Mais pour cela, il faudra d’abord franchir les qualifications, qui se dérouleront les 16-17 mai, avant le grand rendez-vous du 24 mai.