Real Madrid : Le club confirme la signature de Vincent Poirier jusqu'en 2024

Toujours plus de Français au Real Madrid

Vincent Poirier au Real Madrid, c’est désormais officiel ! Alors que son aventure sur les parquets de la NBA s’est récemment terminée avec un départ des Philadelphia 76ers vers les New York Knicks qui l’ont immédiatement coupé, le pivot international français va bien rebondir sous les couleurs du Real Madrid. Dans un communiqué, le club de la capitale espagnole a confirmé l’arrivée de l’ancien joueur du Baskonia Vitoria-Gasteiz entre 2017 et 2019, meilleur rebondeur de la saison 2018-2019 d’Euroligue avec le club basque, avec un contrat portant jusqu’en 2024. Une arrivée au sein de la « Casa Blanca » qui est une réponde de la part des dirigeants madrilène au départ de Gabriel Deck vers l’Oklahoma City Thunder. Vincent Poirier, qui portera le numéro 17, formera avec Edy Tavares une paire de pivot à même de faire briller le Real Madrid.Cette arrivée vient renforcer la colonie française au sein de l’effectif du club de la capitale espagnole. En effet, Pablo Laso peut compter depuis 2017 sur le meneur ou arrière international tricolore Fabien Causeur, qui avait précédé Vincent Poirier sous les couleurs du Baskonia Vitoria-Gasteiz. Mais, dans les mois à venir, un troisième international français devrait rallier le Real Madrid en la personne de Thomas Heurtel. Ecarté au FC Barcelone en raison de l’approche faite par le club merengue avant d’être libéré sous conditions de son contrat, le meneur a depuis trouvé refuge à l’ASVEL, avec lequel il s’est engagé jusqu’au terme de la saison afin de disputer les rencontres comptant pour les compétitions nationales. Mais, selon la presse espagnole, tout est déjà en place pour voir le natif de Béziers enfiler le mythique maillot blanc dès l’entame de la saison 2021-2022. Une présence tricolore au plus haut niveau européen qui pourra être un avantage à l’avenir pour l’équipe de France.