Le Barça empêche Heurtel de monter dans son avion !

Le Barça a quitté Istanbul en laissant Thomas Heurtel sur le tarmac de l'aéroport ! Léo Westermann n'est pas encore à Barcelone, où un début de clash oppose le club catalan à un autre joueur français Heurtel, décidé à faire ses valises au plus vite. A l'origine, ses dirigeants, pensant que le meneur souhaitait quitter le Barça pour le Fenerbahçe Istanbul, n'y voyaient pas d'inconvénient. Mieux : ils avaient en tête de consentir au désir d'Heurtel en le laissant libre. Mais ça, c'était avant d'apprendre, à en croire le Mundo Deportivo, que l'ancien joueur de Strasbourg s'était en réalité mis d'accord avec le... Real Madrid, rival du club barcelonais, qui n'a aucunement l'intention de renforcer un concurrent, plus encore au regard de la manière dont les choses se sont passées. Furieux, les dirigeants catalans ont donc décidé de mener la vie dure à Heurtel, au même titre que la résiliation du contrat de l'intéressé ne paraît plus du tout dans les tuyaux. Mardi soir, la tension a d'ailleurs atteint son paroxysme à Istanbul, où le Biterrois n'a pas été autorisé à monter dans l'avion du retour après la défaite du FCB sur le parquet de l'Anadolu Efes Istanbul (96-79) en Euroligue.



En attendant, Westermann doit patienter...

Un match que le Tricolore, pas inscrit sur la feuille de match, n'a pas disputé. En attendant, Westermann, de son côté, risque de devoir patienter. Après que le Fener a mis un terme sur consentement mutuel au bail de l'ancien joueur de Limoges et de l'ASVEL,pour y rejoindre son ex-mentor au Zalgiris Kaunas l'entraîneur lituanien Sarunas Jasikevicius. Il était alors question d'un échange sauce NBA entre Westermann et Heurtel dont les intérêts sont gérés par la même structure. Mais pour cela, il aurait déjà fallu que le seconde, écarté par Jasikevicius, ait en tête de filer en Turquie et non dans la capitale espagnole. Le torchon brûle plus que jamais entre Heurtel et Barcelone et le feuilleton est peut-être loin d'être terminé. Pas forcément une bonne nouvelle pour Westermann.