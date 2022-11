L'AS Monaco battu par le Fenerbahce malgré une belle remontée

Ce mardi soir, l'AS Monaco Basket affrontait le Fenerbahce pour le compte de la neuvième journée de l'Euroligue. Cette rencontre pouvait permettre aux joueurs de la Principauté de prendre la tête de la plus grande compétition européenne en cas de victoire.

Cependant, ce sont les Turcs qui se sont imposés 96-93 dans la Salle Gaston Medecin devant 4321 supporters monégasques. Les joueurs de l'AS Monaco ont payé leur très mauvais début de match. En effet, les trois premiers quart-temps ont été à l'avantage des Stambouliotes. Ils sont même arrivés au quatrième quart-temps avec une avance de 19 points. Un matelas qui semblait suffisant pour s'imposer sans soucis, mais les Monégasques ont tout donné pour revenir et en ont été très proches. Les hommes de Sasa Obradovic ont réalisé un quatrième quart de très haut niveau, et étaient même à un point de leurs adversaires en toute fin de match, avant que les Turcs inscrivent deux lancés francs pour valider leur victoire. Monaco a tout de même remporté les 10 dernières minutes sur le score de 33-17, sauvant un peu leur partition malgré la défaite. Les Turcs peuvent remercier leur joueur américain Nigel Hayes, auteur de 21 points et cinq rebonds. L'Américain Jordan Loyd a réalisé le meilleur match monégasque avec 18 points, cinq rebonds et deux passes décisives.

Au classement, le Fenerbahce est en tête de l'Euroligue alors que Monaco est en troisième position. Les deux équipes sont les seules à avoir joué neuf rencontres pour le moment. L'AS Monaco recevra le Bayern Munich vendredi soir.