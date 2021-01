Kaunas : Lauvergne s'inscrit dans la durée

Plus de 11 points de moyenne pour Lauvergne en Euroligue

Joffrey Lauvergne et le Zalgiris Kaunas, une aventure qui s’inscrit dans la durée ! Arrivé l’été dernier en Lituanie, où il avait signé pour une saison, le pivot français de 29 ans a prolongé son bail jusqu’en juin 2023 (une saison + une autre en option). « Nous sommes ravis de conserver Joffrey. Il est une part vitale de notre équipe et de notre club. Les qualités de « Jojo » sur le terrain sont évidentes, mais ce qu’il montre en dehors est aussi important. La combinaison des deux est la raison pour laquelle nous voulions qu’il prolonge à Kaunas.Le fait qu’il ait prolongé si tôt est aussi un bon signe de sa part, car il montre qu’il a confiance en notre programme et qu’il aime ce qu’il voit ici », s’est réjoui le coach du Zalgiris, Martin Schiller.Kaunas, leader du championnat lituanien, occupe actuellement la sixième place de l’Euroligue, avec treize victoires et neuf défaites au compteur, et le Français n’est pas étranger à ces bons résultats, puisqu’il tourne à 11,6 points, 5,8 rebonds et 1,5 passes de moyenne en 21 minutes dans la plus grande compétition européenne. Le club espère se qualifier pour les quarts de finale, voire plus, lui qui n'a gagné qu'une seule fois l'Euroligue, en 1999.Il a ensuite joué à Valence (2012), au Partizan Belgrade (2012-14), au Khimki Moscou (2014-15), à Denver (2015-16), à Oklahoma City (2016-17), à Chicago (2017), à San Antonio (2017-18) et à Fenerbahçe (2018-20). Mais à Kaunas, l'international français (85 sélections, 698 points) a visiblement trouvé le club qui lui donne envie de se projeter sur le long terme.