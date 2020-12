Fenerbahçe : Westermann à Barcelone dans le cadre d'un échange avec Heurtel ?

Vers un échange avec Heurtel (Barcelone) ?

Après le Partizan Belgrade, le CSKA Moscou, le Zalgiris Kaunas et le Fenerbahçe Istanbul, Léo Westermann (28 ans, 1,98 m) est en passe de goûter à une nouvelle expérience, très vraisemblablement dans un autre Grand d'Europe. Après une saison passée en Turquie sous les couleurs du Fener, l'arrière français vainqueur cette année de la Coupe de Turquie avec les Stambouliotes tourne déjà la page., le club de Westermann évoquant une résiliation de contrat « par consentement mutuel » pour le Français, qui se retrouve ainsi libre sur le champ. Et à en croire les informations de beIN Sports Turquie, le double champion de Lituanie du temps de son passage à Kaunas et également vainqueur à deux reprises du titre de champion de Serbie (deux années de suite, en 2013 et 2014) lorsqu'il évoluait encore au PartizanD'après cette source, l'arrière international français également titré avec Limoges, en 2015, serait en effet attendu en Catalogne.Pour la petite histoire,(31 ans, 1,89 m), Français comme lui et qui évolue également au poste de meneur., très intéressé par la venue de l'ancien Strasbourgeois, au salaire colossal au Catalogne (le Biterrois a prolongé pour 11 M€ sur trois ans) et qui permettrait au Barça en s'en allant d'alléger fortement sa masse salariale. Dimanche, sans évoquer la possible venue de Westermann, l'entraîneur lituanien de Barcelone Sarunas Jasikevicius avaitUne solution peut-être toute trouvée avec l'arrivée annoncée de Westermann, vraisemblablement très vite appelé à découvrir en Espagne un championnat qu'il n'a encore jamais expérimenté, lui qui a pourtant beaucoup bougé depuis son départ du CSP, il y a quatre ans. Et qui n'en a pas terminé avec son tour d'Europe.