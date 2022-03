Fenerbahçe : De Colo absent au moins trois semaines

Fenerbahçe leader du championnat turc

Voilà une nouvelle dont Fenerbahçe se serait bien passé… Le club turc sera privé de son meneur (ou arrière) international français Nando De Colo pendant au moins les trois prochaines semaines, a-t-il fait savoir ce lundi dans un communiqué : « L'IRM passée à l'hôpital Acıbadem Kadıköy a détecté une blessure musculaire au mollet gauche de notre joueur français Nando De Colo, qui a été blessé lors du match joué par Fenerbahçe Beko le mercredi 23 mars à Vitoria-Gasteiz. L'état de Nando De Colo sera réévalué après trois semaines de traitement. Une blessure n'arrive jamais au bon moment, mais celle-ci n'arrange vraiment pas les affaires du club stambouliote, qui est mal embarqué pour disputer les play-offs de l'Euroligue.contre l'Alba Berlin (11eme) ce mardi, contre le Bayern Munich (8eme) le 4 avril, contre le Panathinaikos (14eme) le 8 avril et au Maccabi Tel Aviv (6eme) le 13 avril. Quatre matchs que Nando De Colo ne jouera pas.Le huitième et dernier qualifiable à ce jour, le Bayern Munich, compte actuellement 52,2% de victoires, avec cinq matchs à disputer. Rappelons que cette saison d'Euroligue a été grandement perturbée par la guerre en Ukraine, puisque les résultats acquis contre les clubs russes (Zenit St-Pétersbourg, CSKA Moscou, Unics Kazan) ne comptent plus.(il en a manqué plusieurs en raison d'une blessure à la main). En championnat turc, le Fener est actuellement leader à cinq journées de la fin de la saison régulière mais l'Anatolu Efes pourrait revenir à sa hauteur s'il remporte ses deux matchs en retard. Le joueur français manquera donc au moins trois matchs de championnat mais reviendra pour les play-offs, avant de prendre de longues vacances, lui qui a d'ores et déjà annoncé son forfait pour le prochain Euro afin de profiter de sa famille. Mais concernant l'Euroligue, il a peut-être disputé son dernier match de la saison mercredi à Vitoria...