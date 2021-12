Fenerbahçe : De Colo absent au moins deux mois

Surgery went well 💪🏻

Thank’s to Dr. Arel Gereli and his team, and @FBBasketbol 😉 https://t.co/qMvPN7Sr32

— Nando De Colo (@NandoDeColo) December 25, 2021

Le Fener va devoir revoir ses plans

Coup dur confirmé pour les champions d'Europe 2017. En effet,Touché à la main gauche jeudi dernier suite à un choc à priori avec l'un des genoux de Paul Lacombe, le meneur ou arrière français a été victime d'une fracture du deuxième métacarpe. Le Nordiste avait alors dû sortir rapidement, dès le deuxième quart-temps, lors de la défaite de son équipe en Euroligue sur le parquet de l'ASVEL (84-82). Quelques jours plus tard,et qu'un nouveau point sur sa situation sera fait ultérieurement, d'après le communiqué publié par les Stambouliotes ce dimanche. Alors que certains ont évoqué la possibilité que le numéro 19 soit absent entre trois et quatre mois, sa blessure semble donc pour le moment moins grave que ça.Cependant,, actuellement 10eme de la phase de groupe et qui pointe à deux victoires de l'Anadolu Efes, 8eme et dernier qualifié pour la phase finale. Pour rappel, cette saison, le Français tournait jusqu'à présent à 12,1 points et 4 passes de moyenne en à peu près 23 minutes par match en Euroligue. Déjà absent du rassemblement de l'équipe de France en novembre, le médaillé d'argent lors des Jeux Olympiques 2020 à Tokyo devrait donc également l'être fin février (24-27), lors des qualifications pour la Coupe du monde 2023. De son côté,