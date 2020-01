Euroligue : Nouvelle défaite pour l'ASVEL

Plus d'infos à venir



BASKET - EUROLIGUE HOMMES / 21EME JOURNEE

Jeudi 23 janvier 2020

CSKA Moscou (RUS) - Valence (ESP) : 81-70

Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - Olympiakos (GRE) : 91-87

Bayern Munich (ALL) - Maccabi Tel Aviv (ISR) : 80-68

Vitoria (ESP) - Khimki Moscou (RUS) : 83-79

FC Barcelone (ESP) - Etoile Rouge de Belgrade (SER) : 86-82



Vendredi 24 janvier 2020

Fenerbahçe (TUR) - Olimpia Milan (ITA) : 73-64

Zalgiris Kaunas (LIT) - Alba Berlin (ALL) : 104-80

Panathinaïkos (GRE) - ASVEL : 100-88

21h00 : Real Madrid (ESP) - Efes Istanbul (TUR)