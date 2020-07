Euroligue : Le Zalgiris Kaunas officialise la signature de Joffrey Lauvergne

Joffrey Lauvergne's resume speaks for himself. Welcome to the city of green-and-whites, @1JOLOLO! ✍️

Joffrey Lauvergne va découvrir un nouveau championnat. Le pivot international tricolore (84 sélections), qui a fait son retour en Europe en 2018 après cinq années à sillonner les parquets de NBA sous les couleurs des Denver Nuggets, des Chicago Bulls, de l’Oklahoma City Thunder et des San Antonio Spurs, ne prolongera pas l’aventure débutée il y a deux ans avec le club stambouliote de Fenerbahçe. Le joueur qui a fait ses débuts professionnels en 2009 sous les couleurs de Chalon-sur-Saône a décidé de rejoindre la Lituanie et le prestigieux club du Zalgiris Kaunas, lui qui a déjà évolué en Espagne, en Serbie et en Russie avant son passage en NBA puis en Turquie à partir de 2018.Emargeant à 6,3 points et 2,7 rebonds en 13 minutes sur le parquet en moyenne par match en Euroligue, à 10,5 points, 6,7 rebonds et 2 passes en 22 minutes en moyenne par match dans le championnat de Turquie au cours de la saison dernière, Joffrey Lauvergne va apporter son gabarit et son talent au Zalgiris Kaunas durant toute la saison prochaine. Celui qui a fait partie de l’équipe de France championne d’Europe en 2013 s’est engagé pour une seule saison avec le club lituanien, dont il est la quatrième recrue après Tomas Dimsa, Steve Vasturia et Marek Blazevic. « Je suis très heureux de devenir membre de la famille du Zalgiris a confié Joffrey Lauvergne en lituanien et en anglais via son compte Twitter officiel. Ce sera un grand honneur de me battre sous le drapeau vert et blanc. Rendez-vous à la Zalgiris Arena. »