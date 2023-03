Euroligue : L'ASVEL n'a rien pu faire contre l'Olympiakos

Les absents ne manquaient pas du côté rhodanien pour espérer faire un résultat en Grèce. Sans Nando De Colo (au repos), Amine Noua (blessé) et Zaccharie Risacher (chez les espoirs), le déplacement contre l'Olympiakos s'est avéré plus que compliqué.

Huit victoires en 31 journées

Face au premier du classement, les hommes de TJ Parker ont eu énormément de mal à mettre leur jeu en place. Et la messe était dite dès le premier quart-temps perdu 22-13. Si un sursaut d'orgueil a permis à l'ASVEL de remporter le second (22-20), le club du Pirée est très vite revenu dans son match pour remporter largement les deux dernières reprises (19-10 et 25-16). Leader de la compétition à trois journées de la fin, cette nouvelle victoire permet à l'Olympiakos d'appréhender de la meilleure des manières les play-offs en ayant l'avantage du terrain.

Cette nouvelle grosse défaite représente bien la forme de l'ASVEL en Europe. Sur les 31 journées déjà écoulées, ils n'ont remporté que huit rencontres, dont le match aller face à son adversaire du soir (77-75).