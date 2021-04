Euroligue (J30) : Après six défaites, l'ASVEL s'impose face au Maccabi Tel-Aviv

Depuis son exploit à Barcelone, l’ASVEL n’avait plus connu ça. Battu lors de ses six dernières sorties en Euroligue, le club du président Tony Parker a trouvé les ressources pour aller chercher sa première victoire à l’échelle européenne depuis le 26 février dernier sur le parquet du Maccabi Tel-Aviv. Un déplacement en terre israélienne qui n’a pas débuté sous les meilleurs auspices pour les joueurs de TJ Parker et Frédéric Fauthoux. S’ils ont su passer devant quelques secondes après quatre minutes de jeu, les Rhodaniens ont ensuite subi un 13-2 pour compter dix points de retard en fin de premier quart-temps. Mais, sans s’affoler, les coéquipiers d’un Norris Cole encore précieux (17 points) et d’un Guerschon Yabusele présent dans la raquette (9 points, 10 rebonds) ont progressivement fait leur retard avant d’appuyer sur l’accélérateur dans les trois minutes qui ont précédé la mi-temps. Avec un 10-0, l’ASVEL a pris les commandes et retrouvé son vestiaire avec trois points d’avance.

L’ASVEL n’a pas craqué face à la pression

Au retour sur le parquet de la Menora Mivtachim Arena, les Villeurbannais ont continué sur leur lancée de la fin du premier acte. Mais, face à une équipe du Maccabi Tel-Aviv emmené par Dragan Bender (15 points, 8 rebonds) et Scottie Wilbekin (14 points), l’écart ne s’est pas creusé durant un troisième quart-temps accroché mais conclu par l’ASVEL avec une marge de neuf longueurs. Les dix dernières minutes ont tout d’abord vu l’écart osciller. Un temps devant avec onze points d’avance, les Rhodaniens ont vu les Israéliens revenir à six longueurs puis connaître un nouveau trou d’air, encaissant un 6-0. Mais, à trois minutes et demie de la fin de la rencontre, le Maccabi Tel-Aviv a changé de ton. Menés de dix longueurs, les joueurs de Ioannis Sfairopoulos sont revenus à trois points en un peu moins de trois minutes, remettant les Villeurbannais sous pression. Mais, grâce à Norris Cole et Derrick Walton Jr (5 points), l’ASVEL a su tenir bon pour s’imposer de sept points et repasser devant sa victime du soir au classement.



BASKET - EUROLIGUE (H) / 30EME JOURNEE

Jeudi 18 mars 2021

Zenit Saint-Pétersbourg - Baskonia Vitoria-Gasteiz : 75-79

Fenerbahçe - Zalgiris Kaunas : 84-61

Alba Berlin - Olympiacos : 80-84

Real Madrid - CSKA Moscou : 89-96



Vendredi 19 mars 2021

Khimki Moscou - Valence : 68-77

Panathinaikos - Etoile Rouge de Belgrade : 82-86

Bayern Munich - Anadolu Efes Istanbul : 80-79

Milan - FC Barcelone : 56-72



Dimanche 4 avril 2021

Maccabi Tel-Aviv - ASVEL : 67-74