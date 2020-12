Euroligue (J3) : L'ASVEL écrase le Panathinaikos

👊 Très grosse performance de notre équipe ce soir qui enchaîne parfaitement après son succès face au Barça ! #LDLCASVEL #Euroleague pic.twitter.com/Tx5DD4r4AX

Lighty élu homme du match

Les marqueurs villeurbannais :

L'ASVEL aurait-elle eu le déclic en battant le FC Barcelone vendredi dernier à la surprise générale ? L'avenir nous le dira, mais en attendant, les Villeurbannais ont réussi à enchaîner une deuxième victoire d'affilée face à un autre grand nom du basket européen, le Panathinaikos.Les six premières minutes de cette partie ont été serrées (12-12), puis l'ASVEL a mis la machine en route, et cela a fait très mal aux Grecs. Si l'avance était de +3 à la fin du premier quart-temps (20-17), elle a rapidement été de +14 à la 14eme minute, grâce à une insolente réussite à 3 points. Les tirs longue distance, qui avaient posé tant de problème à l'ASVEL au début de la saison d'Euroligue sont tous rentrés ou presque ce mardiet pas moins de sept joueurs en ont réussi au moins un, la palme revenant à William Howard et son 4/4 derrière la ligne.En face, les Grecs, apathiques en défense, n'ont rien pu faire et l'écart n'a cessé de grimper. Il était de +14 à la mi-temps (44-30), puis de +24 à la 25eme. Le Pana est certes revenu à -15, profitant notamment de fautes technique villeurbannaises, mais cela n'a jamais inquiété les hommes de TJ Parker. Au contraire, ils ont réussi à faire grimper l'écart à +27 dans le money-time., mais tous ses coéquipiers l'auraient mérité également. « C’était très important de confirmer. On a été très solides défensivement et offensivement. On a réussi à trouver des shoots faciles. 97 points en Euroligue ce n’est pas tous les jours, il faut savoir l’apprécier. Contre le Barça, on n’avait rien à perdre, ça nous a libérés. Alors que les matchs d’avant, on avait un peu de pression contre des équipes à notre portée. Il va falloir gagner à l’extérieur, on a grillé des jokers. On reste ambitieux, on veut aller le plus haut possible dans cette compétition. Le Real Madrid au prochain match ? Ça va être très compliqué, c’est une grosse écurie, il faut y aller sans avoir peur et en étant sûr de nos forces », a réagi Antoine Diot (10pts, 4pds) sur RMC Sport à la fin du match. Grâce à cette troisième victoire en neuf matchs, l’ASVEL remonte à la 14eme place. Prochain rendez-vous : chez le Real Madrid (8eme) vendredi.Freeman (8), Kahudi (4), Diot (10), Fall (4), Noua (8), Bako (5), Lighty (19), Howard (16), Yabusele (7), Cole (16)