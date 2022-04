Euroligue (H/Quarts) : Monaco réussit l'exploit en écrasant l'Olympiakos !

L’AS Monaco apprend très vite ! Balayée mercredi lors du Match 1 des quarts de finale de l’Euroligue par l’Olympiakos Le Pirée (71-54), la Roca Team a signé à son tour une large victoire lors du Match 2 pour reprendre l’avantage du terrain ! Les hommes de Sasa Obradovic sont allés l’emporter en Grèce, après trois derniers quarts-temps phénoménaux ! Les joueurs du Pirée avaient en effet très bien entamé la rencontre en menant 16-10 à la fin du premier quart. Mais les Monégasques se sont réveillés, et de quelle façon ! Porté par Dwayne Bacon et Mike James, qui avaient été si décevants 48 heures plus tôt, Monaco a infligé une correction aux Grecs dans le deuxième quart-temps, avec un 20-0 en cinq minutes (21-35, 17eme), dont deux paniers longue distance de Yacuba Ouattara. Face à des Monégasques déchaînés, l’Olympiakos n’a rien pu faire et a rejoint les vestiaires avec douze points de retard (28-40).

Le festival James

A la reprise, les Grecs sont revenus à -10 (34-44) mais n’ont jamais réussi à passer en-dessous de la barre des dix points. Monaco n’a en effet jamais paniqué et Mike James, auteur de quatre paniers à trois points, a poursuivi son festival pour porter l’écart à +21 (45-66) à la 28eme et +18 à la fin du troisième quart. Les joueurs de l’Olympiakos ne croyaient alors plus à un retour et n’ont rien tenté dans le dernier quart, laissant l’écart osciller entre -14 et -24. Monaco s’offre donc une victoire historique et pourra remercier Mike James, auteur de 23 points (5/8 à 3pts), mais aussi Danilo Andjusic (19pts, 5bs) et Dwayne Bacon (17pts, 6rbds). La série va maintenant se déplacer en Principauté, où la Roca Team aura l’occasion de se qualifier pour le Final Four de Belgrade si elle remporte ses deux matchs à Gaston-Médecin mercredi et jeudi prochains. Mais l’Olympiakos est une grande équipe, qui a terminé deuxième de la saison régulière, et qui ne se laissera sans doute pas faire.



Les marqueurs monégasques : Lee (8), Bacon (17), Westermann (4), Thomas (9), Motiejunas (4), Ouattara (6), Andjusic (19), Hall (6), James (23)



EUROLIGUE (H) / QUARTS DE FINALE

Match 2 - Jeudi 21 avril 2022

Milan (ITA) - Anadolu Efes Istanbul (TUR) : 73-66 >>> 1-1 dans la série

Barcelone (ESP) - Bayern Munich (ALL) : 75-90 >>> 1-1 dans la série



Vendredi 22 avril 2022

Olympiakos Le Pirée (GRE) - Monaco (FRA) : 72-96 >>> 1-1 dans la série

20h45 : Real Madrid (ESP) - Maccabi Tel Aviv (ISR)