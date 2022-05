Euroligue (H/Quarts de finale) : Monaco éliminé avec les honneurs contre l'Olympiacos

May 4, 2022 22:55 Monaco a tenu la dragée haute à l'Olympiacos durant les cinq rencontres de quart de finale opposant les deux clubs. Cependant, les Grecs ont eu le dernier mot et accèdent au Final Four de l'Euroligue.