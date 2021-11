Euroligue (H/J9) : La série de victoires de l'ASVEL a pris fin

🏀 L'Etoile Rouge a imposé sa défense. Dommage, on échoue pas si loin...

L’ASVEL a pu y croire

BASKET - EUROLIGUE (H) / 9EME JOURNEE

Jeudi 11 novembre 2021

Vendredi 12 novembre 2021

Les séries sont faites pour avoir une fin. Tombeuse consécutivement du CSKA Moscou, du Panathinaikos et de l'Unics Kazan, l’ASVEL a renoué avec la défaite sur le parquet de l’Etoile Rouge de Belgrade lors de la 9eme journée de l’Euroligue. Une rencontre qui a bien mal démarré pour les joueurs de T.J. Parker. Sous l’impulsion de Nikola Kalinic (22 points), le club serbe a très vite creusé l’écart avec cinq puis six et enfin neuf longueurs d’avance au terme du premier quart-temps. Les Villeurbannais s’en sont remis à Chris Jones (14 points) et Youssoupha Fall (11 points, 10 rebonds) pour exister durant ces dix minutes qui les ont vu ne marquer que neuf petits points face à une défense serbe difficile à manier. Le début du deuxième quart-temps a été du même acabit avec l’avance de l’Etoile Rouge de Belgrade qui a dépassé les dix points. Toutefois, Dylan Osetkowski (7 points, 7 rebonds) et William Howard (7 points, 6 rebonds) ont répondu aux joueurs de Dejan Radonjic avec un 8-0 qui a relancé l’ASVEL dans cette rencontre. Les Rhodaniens ont tenu la dragée haute à leurs adversaires pour ne compter qu’une seule longueur de retard à la pause.Au retour sur le parquet de l’Aleksandra Nikolic Hall, les joueurs de l’ASVEL ont poursuivi sur leur lancée et ont même pu repasser devant au score quelques instants. Une première depuis le tout début du premier quart-temps. Les deux équipes se sont répondus à coups de séries mais les Villeurbannais ne sont repassés qu’une seule fois devant grâce à deux lancers francs d’Elie Okobo (16 points) puis un tir réussi de Paul Lacombe (6 points, 7 rebonds). Un point d’avance pour les Rhodaniens qui n’aura tenu que 20 secondes avant que Nikola Kalinic puis Ognjen Dobric (8 points) ne permette au club de la capitale serbe de réaliser un 10-0 pour repasser nettement devant. L’ASVEL a ensuite pu revenir à seulement cinq longueurs à l’orée du dernier quart-temps. Dix ultimes minutes qui ont commencé par un grand coup reçu sur la tête par les Villeurbannais. En effet, ils ont encaissé un 17-5 en six minutes qui a permis à l’Etoile Rouge de Belgrade de s’enfuir au score. Mais c’était sans compter sur la combativité des joueurs de T.J. Parker. Avec une défense imperméable, ces derniers sont totalement revenus dans le match grâce à un 12-0 en un peu plus de deux minutes. A seulement trois longueurs avec dix secondes à jouer, les Villeurbannais ont finalement manqué le coche et, au jeu des lancers francs, l’Etoile Rouge de Belgrade s’impose de six longueurs (73-67), sa deuxième victoire de suite.- Maccabi Tel-Aviv : 74-73- ASVEL : 73-67Alba Berlin - Anadolu Efes IstanbulPanathinaikos - Unics KazanFC Barcelone - Baskonia Vitoria-GasteizZenit Saint-Pétersbourg - OlympiacosFenerbahçe - Olimpia MilanMonaco - Bayern MunichReal Madrid - Zalgiris Kaunas