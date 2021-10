Euroligue (H/J7) : Monaco bat à son tour le CSKA Moscou

🤯 La #RocaTeam signe une remontée exceptionnelle pour faire tomber le @cskabasket⚡️Les Roca Boys n’ont jamais rien lâché et décrochent une 2️⃣ème victoire cette semaine en @EuroLeague 👏 pic.twitter.com/PkIqntH56A

— AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) October 29, 2021

Monaco a fait craquer le CSKA Moscou

BASKET - EUROLIGUE (H) / 7EME JOURNEE

Jeudi 28 octobre 2021

Vendredi 29 octobre 2021

Le CSKA Moscou ne gardera pas de grands souvenirs de son déplacement dans l’Hexagone. Deux jours après avoir chuté sur le parquet de l’ASVEL, le club russe a connu même déconvenue à Monaco. Pourtant, le club champion d’Europe en 2019 a immédiatement imposé son rythme, démarrant la rencontre par un 6-0 emmené par Joel Bolomboy (13 points, 6 rebonds). Dix premières minutes durant laquelle la « Roca Team » a largement souffert, l’écart atteignant les 18 points avant même la fin du premier quart-temps. La barre des 20 points n’a pas résisté très longtemps aux coéquipiers de Will Clyburn (19 points) mais on a ensuite senti un vent de révolte souffler sur la Salle Gaston-Médecin. En effet, les protégés de Zvezdan Mitrovic sont comme entrés dans leur match et ont su répondre défensivement pour se rapprocher à douze longueurs avant de finalement retrouver leur vestiaire avec un retard de « seulement » treize longueurs.Dans l’intimité du vestiaire, Zvezdan Mitrovic a su trouver les mots pour remobiliser son équipe. Cela s’est vu dès le retour sur le parquet. Les Monégasques ont paru transfiguré et ont alors changé la donne. Pendant plus de trois minutes, les coéquipiers de Donta Hall (17 points, 10 rebonds) et Danilo Andjusic (16 points) n’ont absolument rien laissé au CSKA Moscou. Muets, les Moscovites ont vu Monaco revenir à seulement un point avant de passer devant pour aborder les dix dernières minutes avec un avantage de trois points, ce qui semblait impossible au vu de l’entame de match de la « Roca Team ». Totalement dépassé, le CSKA Moscou a sombré dans un dernier quart-temps à sens unique. Sans pitié, Monaco n’a eu de cesse de creuser l’écart pour dépasser la barre des dix points d’avance et même flirter avec celles des 20. C’est finalement avec une marge de 17 points que l’ASM signe un deuxième succès de suite (97-80) pour remonter au septième rang du classement, avec le même bilan que le CSKA Moscou, soit quatre victoires pour trois défaites.Alba Berlin -: 69-82- Fenerbahçe : 67-65- FC Barcelone : 85_68- Etoile Rouge de Belgrade : 79-62- Real Madrid : 65-58- Baskonia Vitoria-Gasteiz : 83-54- Zalgiris Kaunas : 94-60- CSKA Moscou : 97-80Panathinaikos -: 70-84