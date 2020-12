Euroligue (H/J5) : Deuxième revers consécutif à l'extérieur pour l'ASVEL

Une nouvelle fois, LDLC ASVEL a joué les yeux dans les yeux avec un grand d'Europe mais s'incline finalement de peu sur le parquet de @AnadoluEfesSK #LDLCASVEL #EuroLeague pic.twitter.com/xhj6Gjgf5c

L’ASVEL a su revenir mais pas conclure

L’embellie est bel et bien terminée pour l’ASVEL. Relancé par ses victoires face au FC Barcelone puis au Panathinaikos, le club du président Tony Parker est retombé sur terre après sa bonne performance sur le parquet du Real Madrid malgré la défaite. En déplacement sur le parquet de l’Anadolu Efes Istanbul, dans un match en retard de la 5eme journée de l’Euroligue, les Villeurbannais se sont inclinés pour la deuxième fois de suite à l’échelon européen. Si les dix premières minutes ont vu les coéquipiers de David Lighty (14 points, 5 rebonds) faire la course en tête l’essentiel du temps, les Stambouliotes ont haussé le ton avant la mi-temps avec un 14-4 en un peu plus de sept minutes qui a contraint l’ASVEL à retrouver son parquet avec un retard de six points à mi-distance dans cette rencontre.L’entame de deuxième période a été un nouveau moment difficile pour les Rhodaniens. Emmenés par Vasilije Micic (22 points), les joueurs de l’Anadolu Efes Istanbul ont enchaîné les courtes séries pour prendre jusqu’à treize points d’avance. C’est alors que l’ASVEL a commencé à réagir, signant un 13-3 dans la foulée pour revenir à une seule longueur et entamer les dix dernières minutes à quatre points de son adversaire. Un dernier quart-temps durant lequel les joueurs de TJ Parker et Frédéric Fauthoux ont fait la course en tête l’essentiel du temps, comptant six points d’avance à trois minutes du terme. C’est alors que les Villeurbannais ont connu une panne offensive majeure et concédé un 11-0 qui a lancé l’Anadolu Efes Istanbul vers une victoire de quatre longueurs (72-68). Alors que les Turcs remontent au septième rang du classement, l’ASVEL reste avant-dernier avec cette huitième défaite en onze matchs.Zalgiris Kaunas -: 82-94- Fenerbahçe : 82-68- CSKA Moscou : 86-84Khimki Moscou -: 87-89- Olympiacos : 74-68- Real Madrid : 79-72- ASVEL : 72-68Alba Berlin - Baskonia Vitoria-GasteizZenit Saint-Pétersbourg - Milan