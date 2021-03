Euroligue (H/J32) : Cinquième revers de suite pour l'ASVEL, battu en prolongation par le Khimki Moscou

Alors que l’enjeu n’est plus présent, l’ASVEL joue désormais pour l’honneur. Et, sur le parquet du Khimki Moscou, les joueurs de TJ Parker et Frédéric Fauthoux se sont battus jusqu’au bout pour éviter une cinquième défaite de suite en Euroligue. Face à la lanterne rouge, les Rhodaniens ont pris d’entrée les commandes mais les Russes, patiemment, ont su revenir dans le match pour n’être plus menés que de deux points à l’issue des dix premières minutes de jeu. Le deuxième quart-temps a vu les coéquipiers de Mickey Jordan (28 points, 9 rebonds) resserrer sa défense et ne concéder que neuf points en dix minutes. Toutefois, l’ASVEL s’est accrochée pour revenir à deux points après avoir concédé un 10-2. Mais un dernier éclat avant la mi-temps, un 9-0, a permis au Khimki Moscou de retrouver son vestiaire avec un matelas de onze points. Le retour sur le parquet de l’Arena Mytishchi a été pénible pour les Rhodaniens, qui ont vu l’écart atteindre quinze points. C’est alors que les coéquipiers de Guerschon Yabusele (24 points, 10 rebonds) ont décidé de changer la donne et, petit à petit, de réduire l’écart pour pointer à sept longueurs avec une minute encore à jouer.

L’ASVEL n’est pas allée au bout de son idée

Alexey Shved (32 points) est sorti de sa boîte pour inscrire un tir à trois points puis, profitant d’une perte de balle de David Lighty (3 points) face à Mickey Jordan, donner douze points d’avance au Khimki Moscou à dix minutes de la fin du match. Un dernier quart-temps que les Rhodaniens ont démarré tambour battant, signant un 12-1 pour revenir à une longueur puis, à quatre minutes de la fin du match, passer devant pour la première fois depuis l’entame du deuxième quart-temps grâce à un tir à trois points d’Amine Noua (10 points, 8 rebonds). Les deux équipes se sont alors rendu coup pour coup avant que William Howard (6 points) n’égalise sur un tir à trois points à la dernière seconde. Après un échec à longue distance d’Alexey Shved, les deux équipes ont dû en passer par la prolongation. Cinq minutes supplémentaires qui ont été à l’avantage du Khimki Moscou qui s’impose de deux longueurs (87-85) et met fin à sa série de quatre défaites de suite en Euroligue. Pour l’ASVEL, la série négative se poursuit avec un cinquième revers consécutif avant trois derniers matchs qui auront pour but de finir au mieux cette saison européenne.



BASKET - EUROLIGUE (H) / 32EME JOURNEE

Mardi 30 mars 2021

Zenit Saint-Pétersbourg - CSKA Moscou : 74-86

Real Madrid - Anadolu Efes Istanbul : 83-108

Etoile Rouge de Belgrade - Milan : 72-93

Zalgiris Kaunas - Alba Berlin : 96-86

Panathinaikos - Baskonia Vitoria-Gasteiz : 82-97

Maccabi Tel-Aviv - FC Barcelone : 99-94

Bayern Munich - Fenerbahçe : 68-77



Mercredi 31 mars 2021

Khimki Moscou - ASVEL : 87-85 (ap)

21h00 : Valence - Olympiacos