Euroligue (H/J31) : Monaco bat l'Olympiacos et se rapproche des play-offs

Portée par un Mike James des grands soirs, auteur de 25 points, l’@ASMonaco_Basket a dominé l’Olympiakos 92-72 et reste plus que jamais en course pour la qualification en playoffs !

BASKET - EUROLIGUE (H) / 31EME JOURNEE

Mardi 22 mars 2022

Mercredi 23 mars 2022

Tout va bien pour Monaco. Ce mercredi soir,(pour également treize défaites), sa deuxième consécutive, après son succès aisé, dans son antre de la Salle Gaston Medecin, contre les Grecs de l'Olympiacos (92-72). Une rencontre durant laquelle l'Américain Mike James a affiché une très grande forme, lui qui termine meilleur marqueur de sa formation mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 25 points, 3 rebonds et 4 passes décisives.Le Français Moustapha Fall (18 points, 6 rebonds, 2 passes décisives), même s'il termine meilleur marqueur des siens, n'a donc pas été suffisant. Pourtant, durant le premier quart-temps, les débats ont été quelque peu équilibrés et ce sont même les visiteurs qui ont conclu cette première période, en tête (19-22).Dès lors, le club de la Principauté n'a ainsi plus rien lâché, tout en continuant à garder son adversaire d'un soir à très bonne distance, pour un résultat final largement en sa faveur (92-72). Au classement, l'Olympiacos est quatrième, tandis que Monaco est sixième.Paris Lee (13 points), Leo Westermann (3 points), Alpha Diallo (9 points), Brock Motum (8 points), Donatas Motiejunas (2 points), Donta Hall (12 points), Mike James (25 points), Dwayne Bacon (15 points), Will Thomas (5 points).Zenit Saint-Pétersbourg - Unics Kazan : annulé- Real Madrid : 93-90Alba Berlin -: 79-95- Bayern Munich : 80-67- Olimpia Milan : 75-58Etoile Rouge de Belgrade - CSKA Moscou : annuléZalgiris Kaunas -: 68-72- Fenerbahçe : 77-62- Olympiacos : 92-72