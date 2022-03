Euroligue (H/J28) : Le Barça trop fort pour Monaco

⚔️ La #RocaTeam était toute proche de faire tomber le @FCBbasket 👊 Les Roca Boys n’ont jamais rien lâché ⚡️ Place maintenant à 3 rencontres de suite à Gaston-Médecin 🏟 pic.twitter.com/Juaqq8qm9U

Une 8eme place en danger

Les marqueurs monégasques :

BASKET - EUROLIGUE (H) / 28EME JOURNEE

Jeudi 24 février 2022



ASVEL

Monaco

Moins d'une semaine après sa belle victoire en Euroligue contre le Fenerbahce (92-78), Monaco s'attaquait à un gros morceau ce jeudi en allant défier au Palau Blaugrana, le leader de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, Barcelone, dans le cadre de la 28eme levée. Dans une salle surchauffée, la Roca Team ne s'est toutefois pas dégonflée et a même fait jeu égal durant quasiment l'intégralité du match., accusant un retard grimpant jusqu'à 16 longueurs.La verve de l'arrière australien Dante Exum (22 points), ex-joueur du Jazz d'Utah en NBA, a notamment fait courir les visiteurs après le score. Dans les rangs du club de la principauté, comme souvent,, impressionnant à trois points (4/7). En plus d'avoir remonté son lourd handicap, Monaco a même mené dans la dernière ligne droite (70-73). Une force de caractère parfaitement illustrée par la prestation d'Alpha Diallo, redoutable sous la raquette (10 points, 8 rebonds).Mais ce maigre avantage n'a pas suffi dans le money-time, bien mieux négocié par une formation qui a l'habitude des moments chauds. L'homme du match, Dante Exum, n'a pas tremblé pour valider ses lancers francs tandis que les dernières munitions offensives côté Rouge et Blanc ont fait pschitt (88-83). Néanmoins, les hommes de Sasa Obradovic repartiront de Catalogne non sans avoir fait frémir le grand Barça, solide leader de l'Euroligue avec deux victoires d'avance désormais sur le Real Madrid, son dauphin.. L'Etoile Rouge de Belgrade, le Fenerbahce et l'Alba Berlin sont à l'affût derrière et avec des matchs en moins au compteur.James (19 points), Bacon (16), Motiejunas (14), Diallo (10), Westermann (8), Hall (6), Thomas (6), Lee (2), Motum (2)Unics Kazan -: annuléMaccabi Tel Aviv - Zenit Saint-Pétersbourg : annulé: 88-83- Fenerbahce : 84-79- Baskonia : 86-83- Zalgiris Kaunas : 82-74