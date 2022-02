Euroligue (H/J27) : Monaco stoppe Fenerbahçe et retrouve le top 8

Et maintenant, Barcelone...



Les marqueurs monégasques :

Très bonne opération pour la Roca Team. Alors que Fenerbahçe restait sur cinq victoires de suite en Euroligue,Si les visiteurs ont mieux démarré cette rencontre, la réaction des joueurs de Sasa Obradovic a été brutale. En effet, lors du deuxième quart-temps, le 36-16 infligé par les Monégasques à leurs adversaires du soir fut dur à encaisser.Si les coéquipiers de Nando De Colo (19 points) ont remporté la seconde période (45-37), leur retard était alors trop conséquent pour espérer inverser la tendance dans la Principauté.Porté notamment par le trio Alpha Diallo (24 points et 6 rebonds), Donatas Motiejunas (18 points et 9 rebonds) et Will Thomas (14 points et 7 rebonds),Avec désormais 14 victoires en 27 rencontres, la Roca Team continue de surfer sur sa bonne période en Euroligue et se retrouve désormais au 7eme rang au classement. A noter cependant que, derrière eux, les équipes à portée comptent toutes au moins deux matchs en moins que les joueurs d'Obradovic.Un déplacement périlleux à n'en pas douter.Diallo (24 points), Motiejunas (18), Thomas (14), James (10), Motum (8), Westermann (8), Hall (6), Lee (2) et Ouattara (2)- Maccabi Tel-Aviv : 109-77s - Real Madrid : 68-47- Olimpia Milan : 67-58: 80-82- Fenerbahçe : 92-78- Etoile Rouge de Belgrade : 79-73Bayern Munich - CSKA MoscouBaskonia Vitoria-Gasteiz - Unics KazanZenit Saint-Pétersbourg - FC Barcelone