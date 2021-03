Euroligue (H/J27) : Fin de série pour l'ASVEL, battu par le Zalgiris Kaunas

L’ASVEL en restera à sept. Intouchable en Euroligue depuis le 21 janvier dernier, avec des victoires face au Baskonia Vitoria-Gasteiz et sur le parquet du FC Barcelone notamment, le club villeurbannais est retombé sur terre. En déplacement sur le terrain du Zalgiris Kaunas, les joueurs de TJ Parker et Frédéric Fauthoux ont cédé dans la deuxième partie du match. En effet, l’entame de cette rencontre de la 27eme journée de la saison régulière a été très équilibrée entre les deux formations, avec un écart maximal de quatre points pour le Zalgiris Kaunas et l’ASVEL, terminant par un 7-0, qui a compté trois longueurs d’avance au buzzer. Emmené par Guerschon Yabusele (17 points), le club rhodanien a fait la course en tête pendant l’essentiel du deuxième quart-temps, comptant jusqu’à sept longueurs d’avance. Mais les Lituaniens, portés par Joffrey Lauvergne (18 points, 6 rebonds) ont su rester au contact, et même passer devant quelques secondes, pour rejoindre leur vestiaires avec seulement deux longueurs de retard.

L’ASVEL a fini par craquer

Au retour des vestiaires, les deux équipes se sont rendu coup pour coup, s’échangeant la tête au tableau d’affichage. Toutefois, les quatre dernières minutes du troisième quart-temps ont été terribles pour l’ASVEL. N’inscrivant que deux points par l’intermédiaire de Norris Cole (14 points, 5 passes), le club villeurbannais a vu le Zalgiris Kaunas prendre le large. Marquant quatorze points dans le même temps, le club lituanien a abordé les dix dernières minutes avec dix points d’avance, une première dans ce match. Si l’ASVEL a su revenir plusieurs fois sous les dix points, les coéquipiers de Marius Grigonis (21 points) ont parfaitement maîtrisé la fin de match pour s’imposer logiquement (85-75) et ainsi effacer leur récent revers face au Real Madrid pour rester au contact du Top 8 et des places pour la phase finale. Pour les Rhodaniens, c’est une série qui prend fin mais le club reste dans la course pour une place en play-offs avec sept rencontres encore à jouer dans le cadre de la saison régulière.



BASKET - EUROLIGUE (H) / 27EME JOURNEE

Mardi 2 mars 2021

Zenit Saint-Pétersbourg - Alba Berlin : 87-71

Khimki Moscou - Real Madrid : 78-77

Anadolu Efes Istanbul - Valence : 99-83

Zalgiris Kaunas - ASVEL : 85-75

20h00 : Panathinaikos - FC Barcelone

20h05 : Maccabi Tel-Aviv - CSKA Moscou

20h45 : Etoile Rouge de Belgrade - Bayern Munich



Mercredi 3 mars 2021

19h00 : Baskonia Vitoria-Gasteiz - Olympiacos

20h45 : Milan - Fenerbahçe